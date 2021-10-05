Карим Абдул-Джаббар: Леброн ошибается. И на этот раз его ошибка может стать фатальной

Легендарный баскетболист Карим Абдул-Джаббар раскритиковал Леброна Джеймса. Звёздный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» недавно рассказал, что сделал прививку от коронавируса, но отказался агитировать за массовую вакцинацию.
«Речь идёт о здоровье людей, это очень важно. Я большой поклонник Леброна, как одного из величайших баскетболистов и гуманиста, который заботится о благополучии окружающих. Я восхищаюсь Джейсом. Но сейчас он ошибается. И на этот раз его ошибка может стать фатальной.
У Леброна есть перед обществом долг, который накладывается на него, как на главную звезду НБА. Его голос не менее важен, чем голос политиков. И он не должен просто сидеть со скрещенными руками, пока люди умирают от коронавируса. Либо ты пытаешься спасти горящий дом соседей, либо сидишь и смотришь в другую сторону», — рассказал Абдул-Джаббар на своём подкасте.
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