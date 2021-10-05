Дюрант и другие звёзды отреагировали на открытие сверхсовременного центра Леброна Джеймса

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, а также игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис и Расселл Уэстбрук отреагировали на новый инновационный центр Леброна Джеймса, который откроется на платформе Nike. Каждый из них оставил соответствующие комментарии на своих страницах в «Твиттере» и «Инстаграме».



«Вот это мощь!» — написал Дэвис.



«Великое наследие. Мои поздравления, братан!» — обратился к Леброну Уэстбрук.



«Сумасшествие», — был краток Дюрант.



Комментарий оставил и популярный голливудский актёр Кевин Харт.



«Парень, это что-то невообразимое. Поздравляю!» — написал Харт.



Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира-2006.

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