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Дюрант и другие звёзды отреагировали на открытие сверхсовременного центра Леброна Джеймса

Дюрант и другие звёзды отреагировали на открытие сверхсовременного центра Леброна Джеймса
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, а также игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис и Расселл Уэстбрук отреагировали на новый инновационный центр Леброна Джеймса, который откроется на платформе Nike. Каждый из них оставил соответствующие комментарии на своих страницах в «Твиттере» и «Инстаграме».

«Вот это мощь!» — написал Дэвис.

«Великое наследие. Мои поздравления, братан!» — обратился к Леброну Уэстбрук.

«Сумасшествие», — был краток Дюрант.

Комментарий оставил и популярный голливудский актёр Кевин Харт.

«Парень, это что-то невообразимое. Поздравляю!» — написал Харт.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира-2006.

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