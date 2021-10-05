Первый номер драфта-2018 потребовал контракт на $ 207 млн

Первый номер драфта 2018 года, центровой Деандре Эйтон не может договориться с «Финикс Санз» о продлении контракта. Об этом сообщает ESPN US со ссылкой на собственные источники.



Эйтон желает заключить сделку, сопоставимую с той, что получили его коллеги по драфту 2018 года: Трей Янг, Лука Дончич, Шей Гилджес-Александер и Майкл Портер. «Санс» не готовы пойти на такие условия.



У Деандре есть право на продление контракта сроком на 5 лет на сумму $ 172,5 миллиона с возможностью увеличения до 207 млн.

Если игрок и команда не придут к соглашению, следующим летом Эйтон станет ограниченно свободным агентом.



Ранее, в рамках подготовки к регулярному чемпионату-2021/2022, «Финикс» встречался с «Сакраменто Кингз». Со счётом 117:106 победу праздновали «Кингз».