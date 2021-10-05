Кайри Ирвинг опубликовал загодочный пост в «Твиттере» на фоне отказа от вакцинации
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг разместил новый пост в своём «твиттере». По его содержанию непонятно, что имел в виду Кайри, однако отказ игрока проходить вакцинацию от коронавируса позволяет предположить, что он связан именно с этой темой.
«Шагни навстречу своей силе», — написал Ирвинг.
Пост можно посмотреть на странице Кайри Ирвинга в «Твиттере».
Ранее Кайри, в частности, ставил под сомнение целесообразность применения вакцины Moderna в общении с другими игроками НБА. Сообщалось, что Ирвинг может запросить обмен из «Бруклина» из-за сложностей, возникших после его отказа проходить вакцинацию. Данная проблема обсуждалась в групповых чатах некоторых команд. Высказался о нежелании Ирвинга вакцинироваться и владелец «Нетс» Джо Цай.
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