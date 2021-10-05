Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кайри Ирвинг опубликовал загодочный пост в «Твиттере» на фоне отказа от вакцинации

Кайри Ирвинг опубликовал загодочный пост в «Твиттере» на фоне отказа от вакцинации
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг разместил новый пост в своём «твиттере». По его содержанию непонятно, что имел в виду Кайри, однако отказ игрока проходить вакцинацию от коронавируса позволяет предположить, что он связан именно с этой темой.

«Шагни навстречу своей силе», — написал Ирвинг.

Пост можно посмотреть на странице Кайри Ирвинга в «Твиттере».

Ранее Кайри, в частности, ставил под сомнение целесообразность применения вакцины Moderna в общении с другими игроками НБА. Сообщалось, что Ирвинг может запросить обмен из «Бруклина» из-за сложностей, возникших после его отказа проходить вакцинацию. Данная проблема обсуждалась в групповых чатах некоторых команд. Высказался о нежелании Ирвинга вакцинироваться и владелец «Нетс» Джо Цай.

Новость по теме
Китайский владелец «Бруклина» высказался об отказывающемся от вакцинации Кайри Ирвинге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021