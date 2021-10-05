Дэнни Грин получит чемпионский перстень НБА через 929 дней после титула

Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Дэнни Грин, до сих пор не получивший чемпионский перстень НБА, может обрести его 28 декабря 2021 года. Об этом сообщил инсайдер Джош Левенберг, на слова которого ссылаются на странице basketballforever в «инстаграме».



В 2019 году Дэнни стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Торонто Рэпторс». Таким образом, Грин может получить долгожданный перстень через 929 дней после победы в чемпионате.

В минувшем сезоне Дэнни в среднем за матч набирал 9,5 очка, совершал 3,8 подбора, а также выполнял 1,7 передачи и 1,3 перехвата.



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