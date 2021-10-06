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Мэджик Джонсон назвал самого доминирующего игрока в истории

Мэджик Джонсон назвал самого доминирующего игрока в истории
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Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мыслями о самом доминирующем баскетболисте в истории. По мнению Джонсона, им является знаменитый игрок Карим Абдул-Джаббар.

«Самым доминирующим игроком был Карим. И поверьте, никогда не будет другого Карима Абдул-Джаббара. В этом плане он был выдающимся», — сказал Мэджик в интервью.

Абдул-Джаббар — шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (1971, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988), два раза признавался MVP финала НБА (1971, 1985). Шесть раз Карим становился самым ценным игроком НБА. 19 раз участвовал в матче всех звёзд НБА.

Ранее экс-тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Гэри Витти рассказал, что считает Карима Абдул-Джаббара величайшим игроком в истории баскетбола.

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