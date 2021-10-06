Предсезонные матчи НБА. «Чикаго» легко победил, одна игра была сорвана из-за тревоги

Состоялись четыре предсезонных матча НБА. «Хьюстон» одержал победу над «Вашингтоном», «Чикаго» разгромил «Кливленд».



«Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» 125:104 (36:26, 31:29, 34:25, 24:24)

Н: Рэндл 20 + 9 подборов, Барретт 17, Гибсон 14, Уокер 12, Фурнье 12

И: Дуарте 15, Джастин Холидэй 13, Тернер 10, Макконнелл 10



«Мемфис Гриззлиз» — «Милуоки Бакс» 87:77 (35:23, 20:24, 32:30, 0:0)

М: Морант 27 + 5 потерь, Мелтон 14, Адамс 11 + 10 подборов, Бэйн 10

М: Нвора 16, Аллен 13, Брук Лопес 9 + 7 подборов, Робинсон 9, Мамукелашвили 9 + 7 подборов

Матч был прерван после третьей четверти, когда сработала пожарная сигнализация, что привело к эвакуации посетителей арены FedExForum. Сигнал тривоги оказался ложным, но лига после консультаций с «Мемфисом» и «Милуоки» решила не продолжать матч после часовой задержки.

«Хьюстон Рокетс» — «Вашингтон Уизардс» 125:119 (30:23, 27:37, 34:31, 34:28)

Х: Портер 25, Грин 12, Тайс 12, Кристофер 11, Вуд 9 + 7 подборов

В: Бил 18, Аарон Холидей 17, Динвидди 14, Кисперт 12, Кузма 11, Гэффорд 10, Гудвин 9, Харрелл 9 + 11 подборов



«Чикаго Буллз» — «Кливленд Кавальерс» 131:95 (33:27, 36:21, 44:24, 18:23)

Ч: Лавин 25, Браун 13, Грин 13 + 8 подборов + 4 блок-шота, Дерозан 13, Томас 11, Карузо 10 + 10 передач, Вучевич 10 + 9 подборов

К: Секстон 14 + 5 потерь, Маркканен 13, Мобли 10 + 8 подборов, Рубио 10 + 6 передач, Гарлэнд 8, Аллен 8 + 10 подборов