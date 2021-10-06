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«Бруклин» принял решение в связи со скандальным поведением Кайри Ирвинга

«Бруклин» принял решение в связи со скандальным поведением Кайри Ирвинга
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«Бруклин Нетс» отказался переезжать в другой город, чтобы невакцинированный разыгрывающий Кайри Ирвинг мог тренироваться с командой, сообщает ESPN.

«Нет, это наш дом. Мы будем тренироваться здесь, на тренировках присутствует почти вся команда», — заявил главный тренер «Бруклина» Стив Нэш.

«Нетс» готовятся к тому, что Ирвинг не вакцинируется от коронавируса и не сможет участвовать в домашних матчах и тренировках. За каждую пропущенную игру разыгрывающему грозит штраф в размере $ 426 тыс.

Действующий закон Нью-Йорка требует обязательную вакцинацию от коронавируса для входа в ряд закрытых помещений, включая домашнюю арену и тренировочную базу «Нетс». Ирвинг категорически против того, чтобы делать прививку.

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