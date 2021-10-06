«Бруклин» принял решение в связи со скандальным поведением Кайри Ирвинга
Поделиться
«Бруклин Нетс» отказался переезжать в другой город, чтобы невакцинированный разыгрывающий Кайри Ирвинг мог тренироваться с командой, сообщает ESPN.
«Нет, это наш дом. Мы будем тренироваться здесь, на тренировках присутствует почти вся команда», — заявил главный тренер «Бруклина» Стив Нэш.
«Нетс» готовятся к тому, что Ирвинг не вакцинируется от коронавируса и не сможет участвовать в домашних матчах и тренировках. За каждую пропущенную игру разыгрывающему грозит штраф в размере $ 426 тыс.
Действующий закон Нью-Йорка требует обязательную вакцинацию от коронавируса для входа в ряд закрытых помещений, включая домашнюю арену и тренировочную базу «Нетс». Ирвинг категорически против того, чтобы делать прививку.
Комментарии
- 6 октября 2021
-
09:31
-
09:25
-
08:29
-
07:38
-
01:09
- 5 октября 2021
-
23:39
-
22:53
-
22:48
-
21:56
-
21:10
-
19:37
-
18:52
-
17:51
-
17:49
-
16:35
-
15:11
-
14:09
-
14:01
-
12:52
-
12:14
-
11:37
-
10:37
-
09:35
-
08:47
-
08:37
-
00:48
- 4 октября 2021
-
23:49
-
22:41
-
21:56
-
20:51
-
19:51
-
18:50
-
17:15
-
16:52
-
15:18
Партнерский контент