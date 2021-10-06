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«Бруклин» совершил два обмена для разгрузки платёжной ведомости

«Бруклин» совершил два обмена для разгрузки платёжной ведомости
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«Бруклин Нетс» обменял форварда Секу Думбуя и пик второго раунда драфта НБА 2024 года в «Хьюстон Рокетс» на 110 тысяч долларов наличных средств, сообщает Hoops Rumors. «Рокетс» в ближайшее время отчислят Думбию, который должен заработать 3,6 млн долларов в предстоящем сезоне.

Кроме того, «Нетс» обменяли драфт-права на Хуана Пабло Ваулета в «Индиана Пэйсерз» на защитника Эдмонда Самнера и пик второго раунда драфта 2025 года. Самнер пропустит весь сезон-2021/2022 из-за разрыва ахилла. «Бруклин» собирается отчислить игрока после оформления сделки.

Ходы «Бруклина» сделаны с целью разгрузить платёжную ведомость. «Нетс» сэкономят 8,1 млн долларов: 6,8 млн долларов в виде счёта налога на роскошь и 1,3 млн долларов чистой заработной платы.

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