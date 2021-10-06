Клуб НБА подписал игрока, на которого претендовал ЦСКА

«Индиана Пэйсерс» подпишет соглашение с защитником Брэдом Уонамейкером на время тренировочного лагеря. Об этом, ссылаясь на источники, на своей странице в «Твиттере» сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски.
Ранее сообщалось об интересе к Уонамейкеру со стороны ЦСКА. Армейцы претендовали на игрока после того, как не сумели подписать перешедшего в «Кливленд Кавальерс» разыгрывающего Кевина Пангоса.
Последние несколько сезонов разыгрывающий провёл в НБА, где защищал цвета «Шарлотт Хорнетс», «Бостон Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Брэд имеет большой опыт выступлений и в Европе, где играл за «Лимож», «Пистойю», «Дарушафаку» и «Фенербахче».
32-летний Уонамейкер имеет опыт выступления в Европе. Он играл за «Лимож», «Пистойю», «Дарушафаку» и «Фенербахче».
- 6 октября 2021
-
10:24
-
09:31
-
09:25
-
08:29
-
07:38
-
01:09
- 5 октября 2021
-
23:39
-
22:53
-
22:48
-
21:56
-
21:10
-
19:37
-
18:52
-
17:51
-
17:49
-
16:35
-
15:11
-
14:09
-
14:01
-
12:52
-
12:14
-
11:37
-
10:37
-
09:35
-
08:47
-
08:37
-
00:48
- 4 октября 2021
-
23:49
-
22:41
-
21:56
-
20:51
-
19:51
-
18:50
-
17:15
-
16:52