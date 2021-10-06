Клуб НБА подписал игрока, на которого претендовал ЦСКА

«Индиана Пэйсерс» подпишет соглашение с защитником Брэдом Уонамейкером на время тренировочного лагеря. Об этом, ссылаясь на источники, на своей странице в «Твиттере» сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски.



Ранее сообщалось об интересе к Уонамейкеру со стороны ЦСКА. Армейцы претендовали на игрока после того, как не сумели подписать перешедшего в «Кливленд Кавальерс» разыгрывающего Кевина Пангоса.



Последние несколько сезонов разыгрывающий провёл в НБА, где защищал цвета «Шарлотт Хорнетс», «Бостон Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Брэд имеет большой опыт выступлений и в Европе, где играл за «Лимож», «Пистойю», «Дарушафаку» и «Фенербахче».



32-летний Уонамейкер имеет опыт выступления в Европе. Он играл за «Лимож», «Пистойю», «Дарушафаку» и «Фенербахче».

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