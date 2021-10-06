Генеральные менеджеры назвали лучшего игрока на каждой позиции в НБА

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации представила результаты традиционного ежегодного предсезонного опроса генеральных менеджеров лиги.



Лучшим разыгрывающим защитником, по мнению опрошенных, является Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), атакующим защитником – Джеймс Харден из «Бруклин Нетс». Лучшим лёгким форвардом признали Кевина Дюранта («Нетс»), тяжёлым форвардом – Янниса Адетокунбо («Милуоки Бакс»), центровым – Николу Йокича («Денвер Наггетс»).



Напомним, главными претендентами на награду MVP в сезоне-2021/2022 генеральные менеджеры признали Дюранта и разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича.



Кроме того, функционеры спрогнозировали чемпиона сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

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