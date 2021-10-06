Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Порзингис высказался об отношении к Дончичу, с которым ему приписывали конфликт

Порзингис высказался об отношении к Дончичу, с которым ему приписывали конфликт
Комментарии

Один из лидеров «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис высказался о якобы имеющемся у него конфликте с товарищем по команде Лукой Дончичем.

«Всё это неважно. В конце концов, мы все профессионалы и хорошо ладим друг с другом. На самом деле мы отлично ладим. У меня никогда не было проблем с товарищами по команде за пределами баскетбольной площадки. Сейчас мы в предвкушении и готовимся к борьбе. «Химия» в команде чрезвычайно важна, и я думаю, что у нас в этом году она есть», — сказал Порзингис в эфире SiriusXM NBA Radio.

Напомним, «Даллас» в минувшем сезоне не смог выйти во второй раунд плей-офф НБА. Команда из Техаса уступила в первом раунде «Лос-Анджелес Клипперс», проиграв серию 3-4.

Кристапс заключил новый контракт с «Далласом». Он подписал соглашение на пять лет на сумму $ 158 млн.

Новость по теме
Кристапс Порзингис выставил обменный запрос, но позже изменил позицию
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021