Порзингис высказался об отношении к Дончичу, с которым ему приписывали конфликт

Один из лидеров «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис высказался о якобы имеющемся у него конфликте с товарищем по команде Лукой Дончичем.
«Всё это неважно. В конце концов, мы все профессионалы и хорошо ладим друг с другом. На самом деле мы отлично ладим. У меня никогда не было проблем с товарищами по команде за пределами баскетбольной площадки. Сейчас мы в предвкушении и готовимся к борьбе. «Химия» в команде чрезвычайно важна, и я думаю, что у нас в этом году она есть», — сказал Порзингис в эфире SiriusXM NBA Radio.
Напомним, «Даллас» в минувшем сезоне не смог выйти во второй раунд плей-офф НБА. Команда из Техаса уступила в первом раунде «Лос-Анджелес Клипперс», проиграв серию 3-4.
Кристапс заключил новый контракт с «Далласом». Он подписал соглашение на пять лет на сумму $ 158 млн.
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