Второй номер драфта-2008 возобновил карьеру после двух лет перерыва

32-летний американский форвард Майкл Бизли заключил контракт с клубом из Пуэрто-Рико «Кангрехерос де Сантурсе». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Последний матч в Национальной баскетбольной ассоциации Бизли, выбранный под вторым номером на драфте 2008 года, сыграл в феврале 2019 года. Тогда он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». В том же году Бизли перебрался в Китай, где выступал за «Гуандун Саузерн Тайгерс».



В июле 2020 года Майкл заключил соглашение с «Бруклин Нетс», однако впоследствии оно было аннулировано из-за положительного теста Бизли на коронавирус. «Нетс» рассчитывали, что Бизли сможет принять участие в рестарте сезона из-за масштабных кадровых проблем, с которыми столкнулся клуб.