Лука Дончич улучшил физическую форму за межсезонье

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич заметно улучшил физическую форму в течение межсезонья. Снимок, где Лука проводит занятие с гирей, был размещён в официальном «твиттере» «Маверикс».

Фото можно посмотреть на странице «Даллас Маверикс» в «Твиттере».

Средние показатели Луки в плей-офф-2021 составили 35,7 очка, 10,3 передачи и 7,9 подбора за 40,1 минуты при точности двухочковых 54,2% и трёхочковых 40,8%. «Даллас» уступил в серии первого раунда с «Лос-Анджелес Клипперс» (3-4).



Этим летом Дончич подписал с «Далласом» супермаксимальный контракт на $ 207 млн за пять лет. Новое соглашение рассчитано до 2027 года и вступит в силу с сезона-2022/2023. Многими Лука считается главным претендентом на награду MVP НБА в следующем сезоне.