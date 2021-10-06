«Жальгирис» увеличил бюджет в 1,5 раза

«Жальгирис» существенно увеличил клубный бюджет на предстоящий сезон. Если ранее планировалось, что он не превысит € 6,8 млн, то теперь стало известно, что все траты достигнут отметки в € 10,1 млн. Об этом сообщает Basketnews, ссылаясь на генерального менеджера литовской команды Паулюса Мотеюнаса.



Увеличение бюджета стало возможным благодаря дополнительным средствам, полученным за счёт новых соглашений со спонсорами, а также кредита в размере € 2 млн — его команда будет отдавать в течение шести лет.



Отмечается, что из 10-миллионного бюджета приблизительно € 7,2 млн пойдут на зарплаты игроков и тренерского штаба.

Ранее тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо отреагировал на дебют в Евролиге младшего брата, выступающего за АСВЕЛ, который случился в матче с «Жальгирисом».