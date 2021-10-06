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Эксперт: Кевин Дюрант бросил Стефена Карри ради невакцинированного Кайри Ирвинга

Эксперт: Кевин Дюрант бросил Стефена Карри ради невакцинированного Кайри Ирвинга
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Авторитетный журналист Колин Каухерд прокомментировал твит инсайдера Эдриана Войнаровски, посвящённый ситуации с отказывающимся проходить вакцинацию от коронавируса разыгрывающим «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом.

«И ради этого Дюрант бросил Стефена Карри», — написал Каухерд.

Кайри, в частности, ставил под сомнение целесообразность применения вакцины Moderna в общении с другими игроками НБА. Сообщалось, что Ирвинг может запросить обмен из «Бруклина» из-за сложностей, возникших после его отказа проходить вакцинацию. Данная проблема обсуждалась в групповых чатах некоторых команд. О нежелании Ирвинга вакцинироваться высказался и владелец «Нетс» Джо Цай.

Ранее сообщалось о решении, которое принял «Бруклин» в связи с поведением Кайри.

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