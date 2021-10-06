Димитрис Итудис ответил на вопрос, почему у Майка Джеймса не получилось в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис объяснил, почему в команде не заиграл американец Майк Джеймс.
«На самом деле с Майком Джеймсом у меня не было никаких проблем, всё было очень легко. Почему тогда не сложилось? Не сработались», — приводит слова Итудиса Basket Inside.
Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Сезон-2020/2021 Майк завершал в составе клуба НБА «Бруклин Нетс».
В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану».
Ранее сообщалось, что ЦСКА может подписать двух иностранных игроков по ходу сезона Евролиги.
- 6 октября 2021
-
18:37
-
17:29
-
17:19
-
16:26
-
15:42
-
15:09
-
14:12
-
13:05
-
12:18
-
10:24
-
09:31
-
09:25
-
08:29
-
07:38
-
01:09
- 5 октября 2021
-
23:39
-
22:53
-
22:48
-
21:56
-
21:10
-
19:37
-
18:52
-
17:51
-
17:49
-
16:35
-
15:11
-
14:09
-
14:01
-
12:52
-
12:14
-
11:37
-
10:37
-
09:35
-
08:47
-
08:37