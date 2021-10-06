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Димитрис Итудис ответил на вопрос, почему у Майка Джеймса не получилось в ЦСКА

Димитрис Итудис ответил на вопрос, почему у Майка Джеймса не получилось в ЦСКА
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Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис объяснил, почему в команде не заиграл американец Майк Джеймс.

«На самом деле с Майком Джеймсом у меня не было никаких проблем, всё было очень легко. Почему тогда не сложилось? Не сработались», — приводит слова Итудиса Basket Inside.

Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Сезон-2020/2021 Майк завершал в составе клуба НБА «Бруклин Нетс».

В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану».

Ранее сообщалось, что ЦСКА может подписать двух иностранных игроков по ходу сезона Евролиги.

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