Инсайдер: Расселл Уэстбрук был пятым вариантом Леброна Джеймса в межсезонье

Стало известно, что Расселл Уэстбрук не был приоритетным вариантом для «Лос-Анджелес Лейкерс» и Леброна Джеймса в нынешнее межсезонье. Как сообщил инсайдер Bleacher Report Эрик Пинкус, Уэстбрук был только пятым по приоритету вариантом.



Как сообщается, до Уэстбрука «Лейкерс» потерпели неудачу в переговорах с Дэмьеном Лиллардом, Крисом Полом, Бадди Хилдом и Демар Дерозаном.



Уэстбрук – рекордсмен в истории НБА по числу трипл-даблов за карьеру (184) и обладатель награды MVP сезона-2016/2017. В прошлом сезоне в составе «Вашингтон Уизардс» Расселл провёл 65 матчей, набирая в среднем 22,2 очка, 11,7 передачи и 11,5 подбора.



Ранее аналитик НБА объяснил, почему «Лейкерс» ничего не выиграют с Расселлом Уэстбруком.

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