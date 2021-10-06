Родионов: Мозгов, Вяльцев, Фридзон, Понкрашов — отработанный материал

Президент саратовского «Автодора» Сергей Родионов рассказал, что в межсезонье предлагал соглашение знаменитому форварду Сергею Моне.



«Предлагал в межсезонье контракт Сергею Моне, но он слишком долго думал. Все остальные ребята из пятёрки свободных агентов: Тимофей Мозгов, Егор Вяльцев, Виталий Фридзон, Антон Понкрашов – уже отработанный материал. Они исчерпали свой ресурс.



Фридзон и так никогда физикой не отличался, просто рука у него хорошая. Умный игрок, но сейчас ему уже 35 лет. Моня мог и до 40 лет играть, не знаю, почему он без клуба. За Мозгова нисколько бы не стал платить сейчас. Я его знаю с пацанов, совсем с маленького возраста. Слишком хорошо знаю, у него же по здоровью большие проблемы», – рассказал Родионов в интервью тележурналу «Вид Сверху».

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