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Родионов: Мозгов, Вяльцев, Фридзон, Понкрашов — отработанный материал

Родионов: Мозгов, Вяльцев, Фридзон, Понкрашов — отработанный материал
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Президент саратовского «Автодора» Сергей Родионов рассказал, что в межсезонье предлагал соглашение знаменитому форварду Сергею Моне.

«Предлагал в межсезонье контракт Сергею Моне, но он слишком долго думал. Все остальные ребята из пятёрки свободных агентов: Тимофей Мозгов, Егор Вяльцев, Виталий Фридзон, Антон Понкрашов – уже отработанный материал. Они исчерпали свой ресурс.

Фридзон и так никогда физикой не отличался, просто рука у него хорошая. Умный игрок, но сейчас ему уже 35 лет. Моня мог и до 40 лет играть, не знаю, почему он без клуба. За Мозгова нисколько бы не стал платить сейчас. Я его знаю с пацанов, совсем с маленького возраста. Слишком хорошо знаю, у него же по здоровью большие проблемы», – рассказал Родионов в интервью тележурналу «Вид Сверху».

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