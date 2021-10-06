Римас Куртинайтис: если «Химки» не пойдут навстречу, то придётся обратиться в суд

Бывший главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис заявил, что у клуба остались долги по зарплате перед ним.

«Мне давали время, чтобы мы смогли выкарабкаться, поправить свои результаты. Пару игр было очень близких, но в концовках нам не везло. Потом окончательно сломались. Нет результатов, и мой контракт расторгли.



У команды уже тогда начались финансовые проблемы, поэтому со мной так и не рассчитались. Спонсоры ушли, перед кем-то закрыв долги, а перед кем-то — нет. По каким принципам это решалось — непонятно. Нас перевели на клуб, но мы знаем, что таких денег у «Химок» сейчас нет.



Мой агент этим занимается, но переговоры идут сложно. Не хочется идти в суд. У меня уже были такие опыты, когда я работал в Польше и Италии. Когда деньги приходилось возвращать в судебном порядке. С «Химками» хочется договориться по-хорошему.



Если бы я обратился в суд перед началом сезона, то ФИБА могла бы не допустить «Химки» в Суперлигу. Я не хотел причинить такой вред клубу, но, в свою очередь, тоже хочу определённого уважения.



Возможно, они считают, что я виноват в неудачных результатах. Но в контракте нет таких условий: будешь выигрывать — заплатим, не будет результата — нет. Это можно сравнить с войной, где возможен любой исход. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Если «Химки» не пойдут навстречу, то всё-таки придётся обратиться в суд», – цитирует Куртинайтиса «Спорт-экспресс».