«Нижний Новгород» крупно проиграл «Уникахе» в Лиге чемпионов

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» крупно проиграл испанской «Уникахе» в Лиге чемпионов ФИБА. Встреча завершилась со счётом 79:62 в пользу клуба из Малаги.



Россияне проиграли первую четверть, но вскоре сумели сократить отставание до минимума. Во втором и третьем игровом отрезке на площадке была равная борьба. Решающей стала заключительная четверть, которую «Уникаха» выиграла с разницей в 17 очков, добыв уверенную победу.

В составе «Нижнего Новгорода» самым результативным стал Антон Астапкович, набравший 13 очков и сделавший шесть результативных передач. У «Уникахи» наибольшую эффективность продемонстрировал Хайме Фернандес, записавший на свой счёт 21 очко.



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