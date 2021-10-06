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«Нижний Новгород» крупно проиграл «Уникахе» в Лиге чемпионов

«Нижний Новгород» крупно проиграл «Уникахе» в Лиге чемпионов
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Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» крупно проиграл испанской «Уникахе» в Лиге чемпионов ФИБА. Встреча завершилась со счётом 79:62 в пользу клуба из Малаги.

Россияне проиграли первую четверть, но вскоре сумели сократить отставание до минимума. Во втором и третьем игровом отрезке на площадке была равная борьба. Решающей стала заключительная четверть, которую «Уникаха» выиграла с разницей в 17 очков, добыв уверенную победу.

Лига чемпионов ФИБА. Group C. 1-й тур
06 октября 2021, среда. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
62 : 79
Уникаха
Малага, Испания
Нижний Новгород: Астапкович - 13, Ганькевич - 13, Джонс - 11, Стребков - 8, Йованович - 5, Фрейманис - 5, М. Кулагин - 4, Чадов - 3, Lichutin, Антипов, Карданахишвили, Платонов
Уникаха: Фернандес - 21, Абромайтис - 13, Коул - 12, Эрик - 9, Баррейро - 6, Брисуэла - 6, Бутей - 4, Герреро - 4, Диас - 3, Нзоса - 1, Санчес, Суарес

В составе «Нижнего Новгорода» самым результативным стал Антон Астапкович, набравший 13 очков и сделавший шесть результативных передач. У «Уникахи» наибольшую эффективность продемонстрировал Хайме Фернандес, записавший на свой счёт 21 очко.

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