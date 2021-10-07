Кевин Дюрант отреагировал на скандальное поведение Кайри Ирвинга

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант прокомментировал неучастие Кайри Ирвинга в тренировках и предсезонных матчах команды.



«Я рассчитываю, что Кайри будет частью «Бруклина». Возможно, я наивен, но мне так кажется. Мы все так уверены в себе и в этой команде, что, если мы будем продолжать в том же духе, мы сможем добиться особенных вещей», – цитирует Дюранта в своём «твиттере» журналист Брайан Льюис.



«Нетс» готовятся к тому, что Ирвинг не вакцинируется от коронавируса и не сможет участвовать в домашних матчах и тренировках. За каждую пропущенную игру разыгрывающему грозит штраф в размере $ 426 тыс.



Действующий закон Нью-Йорка требует обязательную вакцинацию от коронавируса для входа в ряд закрытых помещений, включая домашнюю арену и тренировочную базу «Нетс». Ирвинг категорически против того, чтобы делать прививку.

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