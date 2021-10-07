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Предсезонные матчи НБА. «Лейкерс» проиграли без Леброна, «Голден Стэйт» вырвал победу

Предсезонные матчи НБА. «Лейкерс» проиграли без Леброна, «Голден Стэйт» вырвал победу
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Состоялись 7 предсезонных матчей НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» без Леброна Джеймса и Расселла Уэстбрука уступил «Финикс Санз».

«Финикс Санз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» 117:105 (27:21, 35:24, 40:29, 15:31)
Ф: Бриджес 15, Эйтон 14 + 11 подборов, Краудер 13 + 9 подборов, Джонсон 13, Макги 12, Пэйн 11 Надер 10, Камински 9, Пол 8 + 11 передач.
Л: Монк 18, Дэвис 14 + 8 подборов, Нанн 11, Хортон-Такер 11 + 5 потерь, Ривз 10, Браун 9, Энтони 8, Джордан 6 + 7 подборов.

«Детройт Пистонс» – «Сан-Антонио Спёрс» 115:105 (39:22, 15:29, 30:25, 31:29)
Д: Грант 19, Джош Джексон 16, Олиник 14 + 6 передач, Джозев 14 + 6 передач, Бэй 13.
С: Форбс 20, Джонсон 18, Уокер 13.

«Атланта Хоукс» – «Кливленд Кавальерс» 96:99 (19:21, 22:25, 27:22, 28:31)
А: Реддиш 20 + 5 перехватов, Хертер 15, Коллинз 14 + 8 подборов, Дженг 13 + 11 подборов + 6 передач + 5 потерь.
К: Секстон 19 + 7 потерь, Гарлэнд 15 + 7 передач, Аллен 12 + 7 подборов, Окоро 12, Маркканенн 11, Мобли 8 + 12 подборов, Рубио 8 + 6 передач, Лав 7.

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Орландо Мэджик» 104:86 (18:26, 34:25, 20:17, 32:18)
Н: Мерфи 20, Александер-Уокер 19, Валанчюнас 13 + 9 подборов.
О: Картер 13 + 11 подборов, Энтони 12, Росс 11.

«Даллас Маверикс» – «Юта Джаз» 111:101 (22:31, 39:25, 31:18, 19:27)
Д: Дончич 19, Марьянович 14, Джонс 13, Брансон 10 + 8 передач, Порзингис 7, Клебер 7.
Ю: Батлер 22, Паскалл 13, О'Нил 12 + 8 подборов, Фиттс 12.

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Денвер Наггетс» 118:116 (26:39, 37:23, 21:27, 34:27)
Г: Пул 17, Портер 15 + 9 подборов, Карри 14, Бьелица 13, Грин 8, Ли 8.
Д: Йокич 17 + 10 подборов, Гордон 16, Дозьер 13, Грин 12, Хайлэнд 11 + 6 передач.

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Сакраменто Кингз» 98:113 (22:28, 29:23, 17:38, 30:24)
К: Бостон 20 + 7 подборов, Мэнн 11, Кеннард 9, Джексон 9, Джордж 9.
С: Фокс 23, Дэвис 15, Митчелл 13, Хилд 11, Барнс 11, Бэгли 9.

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