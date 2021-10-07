Паскуаль: «Зенит» был единственной командой первого тура, одержавшей победу на выезде

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от матча второго тура Евролиги против «Жальгириса».



«После победы в Казани мы отправляемся в Каунас вновь играть на выезде с болельщиками в хорошей атмосфере. Этот стадион — один из самых прекрасных в турнире. Болельщики «Жальгириса» очень хорошие, всегда приятно находиться там. С нашей стороны, мы попробуем продолжить успех — мы были единственной командой первого раунда, которая одержала победу на выезде. Мы попытаемся повторить это, а для этого мы должны провести отличную игру как в защите, так и в нападении, контролировать ритм, потери мяча и подборы. Считаю, что команда работает хорошо, несмотря на то, что мы неправильно подошли к матчу с «Астаной». Команда работает усиленно, я уверен, что завтра мы будем в игре. Если мы сыграем так, как необходимо, у нас будут возможности для победы», — приводит слова Паскуаля официальный сайт команды.



Матч «Жальгирис» — «Зенит» состоится 7 октября в Каунасе.