Третий номер драфта-2008 О Джей Мэйо прибыл в Казань

Атакующий защитник УНИКСа О Джей Мэйо в среду вечером прилетел в Казань. В четверг 33-летний американец пройдёт медицинское обследование, после чего сможет приступить к тренировкам с командой. УНИКС 8 октября примет «Монако» в матче регулярного чемпионата Евролиги, участие Мэйо не подтверждено.

Фото можно посмотреть в «Твиттере» УНИКСа.

Мэйо был выбран под третьим номером на драфте НБА 2008 года «Мемфис Гриззлиз» и стал одним из ключевых игроков команды уже в первом сезоне. Набирая 18,5 очка, он вошёл в символическую сборную лучших новичков НБА.



Затем Мэйо провёл в составе «Мемфиса» ещё три года. В сезоне-2010/2011 команда с его участием дошла до полуфинала Западной конференции, где уступила «Оклахома Сити-Тандер» (3:4). В 2012-м он перешёл из «Мемфиса» в «Даллас Маверикс», где провёл один сезон. Следующие три года он выступал за «Милуоки Бакс». Всего на счету баскетболиста 547 матчей в НБА. Его средняя статистика за карьеру — 13,8 очка, 3,1 передачи и 2,9 подбора.