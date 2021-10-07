Кущенко назвал единственную причину выхода украинских и литовских клубов из Лиги ВТБ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко объяснил причину, по которой турнир в последнее время стал терять участников.



«У нас была одна из крупнейших лиг Европы. Но политическая ситуация вывела из наших рядов достаточно сильные клубы из Украины и Литвы. Других причин искать не нужно. Естественно, лига развивалась бы так, как мы изначально задумывали, если бы не политика.



Перед стартом нового сезона мы не получали прямые заявки из Европы. Тем не менее клубы интересовались возможным участием в нашей лиге. Идут консультации с прибалтийскими странами – в целом мы работаем в западном направлении. Но когда политическая обстановка была спокойнее, шли разговоры о создании Восточного дивизиона», — цитируют Кущенко «Ведомости».