Чемпион НБА: если Дюрант не успокоит Ирвинга, «Бруклин» потеряет Хардена

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс поделился мнением о проблемной ситуации в «Бруклин Нетс». Напомним, одна из главных звёзд клуба Кайри Ирвинг отказывается вакцинироваться, из-за чего может пропустить весь сезон.



«Если Дюрант не успокоит Ирвинга, «Бруклин» потеряет Хардена! Разобраться с этим может только Кевин. Отказ Ирвинга крушит весь план игры команды. Вся тройка Дюрант-Ирвинг-Харден подписывалась как раз под определённую систему игры. Теперь же мы слышим, что Харден не прочь попробовать себя в роли свободного агента», — приводит слова Перкинса First Things First.



«Нетс» готовятся к тому, что Ирвинг не вакцинируется от коронавируса и не сможет участвовать в домашних матчах и тренировках. За каждую пропущенную игру разыгрывающему грозит штраф в размере $ 426 тыс.

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