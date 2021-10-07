Эргин Атаман: мы не должны больше позволять то, что произошло с «Реалом» в прошлом сезоне
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Главный тренер турецкого «Анадолу Эфес» Эргин Атаман потребовал запретить переходы игроков из европейских клубов в НБА по ходу европейского сезона. Специалист привёл в пример ситуацию с мадридским «Реалом», который покинули сразу несколько лидеров по ходу сезона-2020/2021.
«Это большая ошибка, что некоторые игроки переходят из Евролиги в НБА в течение европейского сезона. Такое положение вещей абсолютно неприемлемо для престижа Евролиги. Мы не должны больше позволять то, что произошло с мадридским «Реалом» в прошлом сезоне», — приводит слова Атамана журналист Маттео Андреани в своём «твиттере».
Ранее тренер «Анадолу Эфес» назвал двух игроков, которые существенно увеличили атакующую мощь московского ЦСКА.
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