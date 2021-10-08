Хавьер Паскуаль назвал единственную проблему «Зенита» после победы над «Жальгирисом»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился впечатлениями от выигранного матча Евролиги с «Жальгирисом» (70:64).
«Мы хорошо играли в нападении на протяжении всего матча, лишь в последней части игры мы были не так сообразительны, были немного статичны. Мы закончили встречу с 18 передачами, 9 потерями, 10 перехватами. Эти цифры превосходны для такой команды, как наша. Однако, мы были неэффективны — это единственная проблема. Во втором тайме мы не были эффективны под кольцом, но это баскетбол. Мы серьёзно играли в защите, поэтому выиграли. Мы стараемся хорошо играть как в защите, так и в нападении.
Стоит отметить, что в Казани мы плохо сыграли в нападении. Сегодня мы играли намного лучше, но неэффективно, не знаю почему. Думаю, мы заслужили набрать на 10 очков больше. Если команда хочет играть как команда, необходимо всем вместе играть в защите, и это то, что мы сделали сегодня. Хочу поздравить клуб и болельщиков. Это, наверное, самый красивый стадион в турнире с одной из лучших атмосфер», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
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