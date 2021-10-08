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Кайри Ирвинг столкнулся с последствиями отказа от вакцинации

Кайри Ирвинг столкнулся с последствиями отказа от вакцинации
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг не попал на рекламный постер, который клуб рассылает болельщикам с предложением купить билеты на домашние матчи. На плакате изображены звездные игроки «Нетс» Джеймс Харден и Кевин Дюранта, а также атакующий защитник Брюс Браун.

Фото можно посмотреть в «Твиттере».

Кроме того, клуб объявил, что Ирвинг пропустит предстоящий предсезонный матч НБА с «Милуоки Бакс». Это первая домашняя игра, в которой Ирвинг не примет участия из-за отказа от вакцинации. Ирвинг пропустит как минимум 44 матча в регулярном чемпионате НБА (41 дома, два в Торонто и один в Сан-Франциско), если откажется вакцинироваться. Он также не сможет тренироваться с командой. За каждую пропущенную игру Кайри грозит штраф в размере $ 448 тыс.

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