ЦСКА назвал две кадровые потери в составе перед матчем с «Эфесом»

ЦСКА сыграет в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфесом» без травмированных атакующего защитника Марюса Григониса и центрового Николы Милутинова, сообщил клуб на официальном сайте.
Милутинов (колено) и Григонис (спина) остались восстанавливаться в Москве. Травма Григониса не носит серьёзного характера. Милутинов пропустит месяц-полтора. Сербский центровой получил повреждение уже на третьей минуте гостевого матча первого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» (74:84).
Напомним, Милутинов пропустил вторую часть сезона-2020/2021 из-за травмы спины, полученной в матче с «Баварией» в январе. Игрок перенёс операцию и восстанавливался примерно полгода. В сентябре Никола помог ЦСКА выиграть Суперкубок Единой лиги ВТБ и был включён в символическую пятёрку турнира.
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