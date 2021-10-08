ЦСКА назвал две кадровые потери в составе перед матчем с «Эфесом»

ЦСКА сыграет в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфесом» без травмированных атакующего защитника Марюса Григониса и центрового Николы Милутинова, сообщил клуб на официальном сайте.

Милутинов (колено) и Григонис (спина) остались восстанавливаться в Москве. Травма Григониса не носит серьёзного характера. Милутинов пропустит месяц-полтора. Сербский центровой получил повреждение уже на третьей минуте гостевого матча первого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» (74:84).



Напомним, Милутинов пропустил вторую часть сезона-2020/2021 из-за травмы спины, полученной в матче с «Баварией» в январе. Игрок перенёс операцию и восстанавливался примерно полгода. В сентябре Никола помог ЦСКА выиграть Суперкубок Единой лиги ВТБ и был включён в символическую пятёрку турнира.