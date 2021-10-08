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В НБА отреагировали на арест 18 бывших игроков лиги

В НБА отреагировали на арест 18 бывших игроков лиги
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В Национальной баскетбольной ассоциации выпустили пресс-релиз, посвящённый аресту 18 бывших игроков лиги. Им в своём «твиттере» поделился журналист Бен Голливер.

«План по организации медицинских процедур для здоровья баскетболистов, поддерживаемый НБА и ассоциацией игроков, очень важен для их здоровья и благополучия в течение карьеры и на протяжении всей их жизни. И потому эти подозрения ещё более ужасны. Мы, со своей стороны, обязуемся оказать любую помощь прокуратуре в этом деле», — говорится в заявлении НБА.

Напомним, федеральные власти обвиняют бывших баскетболистов в мошенничестве с выплатами пособий НБА, общая сумма нанесённого ущерба составила около $ 4 млн. По версии обвинения, игроки получали компенсацию за медицинские процедуры, которые им на самом деле не проводили, включая стоматологические.

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