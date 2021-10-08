Крис Пол отреагировал на то, что Деандре Эйтон требует контракт на $ 207 млн

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол поделился мыслями о ситуации вокруг нового контракта его товарища по команде Деандре Эйтона. Эйтон желает заключить сделку, сопоставимую с той, что получили его коллеги по драфту 2018 года: Трей Янг, Лука Дончич, Шей Гилджес-Александер и Майкл Портер. У игрока есть право на продление контракта сроком на 5 лет на сумму $ 172,5 миллиона с возможностью увеличения до $ 207 млн. «Санз» не готовы пойти на такие условия.



«Меня это совершенно не волнует. Это деловая сторона игры. Обсуждения новых контрактов происходят регулярно. Игроки, агенты и всё такое прочее. Надеюсь, это всё разрешится, мы вернёмся к матчам и будем делать то, что умеем», — приводит слова Пола International Business Times со ссылкой на шоу First Take.

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