Джерри Уэст: Лука Дончич был выбран под пятым номером драфта? Я не могу в это поверить

Легендарный баскетболист, экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Джерри Уэст высказался о лидере «Даллас Маверикс» Луке Дончиче.



«Лука Дончич был выбран под пятым номером драфта? О мой бог! Не могу поверить, что кто-то его отпустил. Просто не могу. В 15 лет он был уникальным пареньком. В это время он уже соревновался с мужчинами в Европе. И не просто соревновался, а превосходил всех», — сказал Уэст в эфире fubo Sports.



Дончич был выбран под 5-м номером на драфте НБА в 2018 году «Атлантой Хоукс», которая сразу же обменяла его в «Даллас» на задрафтованного третьим Трэя Янга. Средние показатели Луки в плей-офф-2021 составили 35,7 очка, 10,3 передачи и 7,9 подбора за 40,1 минуты при точности двухочковых 54,2% и трёхочковых 40,8%. «Даллас» уступил в серии первого раунда с «Лос-Анджелес Клипперс» (3-4). Этим летом Дончич подписал с «Далласом» супермаксимальный контракт на $ 207 млн за пять лет. Новое соглашение рассчитано до 2027 года и вступит в силу с сезона-2022/2023.