Джерри Уэст: Лука Дончич был выбран под пятым номером драфта? Я не могу в это поверить

Легендарный баскетболист, экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Джерри Уэст высказался о лидере «Даллас Маверикс» Луке Дончиче.
«Лука Дончич был выбран под пятым номером драфта? О мой бог! Не могу поверить, что кто-то его отпустил. Просто не могу. В 15 лет он был уникальным пареньком. В это время он уже соревновался с мужчинами в Европе. И не просто соревновался, а превосходил всех», — сказал Уэст в эфире fubo Sports.
Дончич был выбран под 5-м номером на драфте НБА в 2018 году «Атлантой Хоукс», которая сразу же обменяла его в «Даллас» на задрафтованного третьим Трэя Янга. Средние показатели Луки в плей-офф-2021 составили 35,7 очка, 10,3 передачи и 7,9 подбора за 40,1 минуты при точности двухочковых 54,2% и трёхочковых 40,8%. «Даллас» уступил в серии первого раунда с «Лос-Анджелес Клипперс» (3-4). Этим летом Дончич подписал с «Далласом» супермаксимальный контракт на $ 207 млн за пять лет. Новое соглашение рассчитано до 2027 года и вступит в силу с сезона-2022/2023.
- 8 октября 2021
-
14:02
-
12:52
-
10:57
-
10:25
-
09:19
-
09:12
-
08:58
-
08:50
-
00:53
- 7 октября 2021
-
23:47
-
22:56
-
21:49
-
21:26
-
20:22
-
18:55
-
17:52
-
16:46
-
15:56
-
14:57
-
14:02
-
12:58
-
11:47
-
11:39
-
10:47
-
09:44
-
08:57
-
08:51
-
00:51
- 6 октября 2021
-
23:38
-
22:32
-
21:09
-
21:02
-
20:10
-
18:55
-
18:37