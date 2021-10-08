Велимир Перасович высказался о перешедшем в «Монако» Майке Джеймсе

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мыслями о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги с «Монако», отдельно отметив бывшего игрока ЦСКА Майка Джеймса, ныне выступающего за монегасков.
«Монако» заметно преобразился по сравнению с прошлым сезоном. Это очень сильный соперник, атлетичная и физически мощная команда, которая отлично действует на подборах и в нападении. Отдельно стоит отметить подписание Майка Джеймса, поигравшего в прошлом году за ЦСКА и «Бруклин Нетс», а также Уилла Томаса. Думаю, эти два игрока сильно поменяли монегасков. Майк Джеймс способен набирать очки даже из очень сложных ситуаций на площадке.
Для нас предстоящий матч крайне важен. После поражения в первом туре мы чрезвычайно мотивированы на победу. Нам необходимо проделать большую работу, чтобы остановить лидеров соперника, а также справиться с их физически мощной игрой, не уступить в борьбе, при этом показав умный и командный баскетбол», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.
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