Аналитик НБА: если Кевин Дюрант скажет «хватит», Кайри Ирвинг уйдёт

Известный аналитик Стивен Эй Смит высказался о ситуации в «Бруклин Нетс», где разыгрывающий команды Кайри Ирвинг не желает проходить вакцинацию от коронавируса. По словам аналитика, «Нетс» могли бы справиться с проблемой при помощи звёздного форварда Кевина Дюранта.



«Понятно, что одно дело, когда у «Нетс» есть Кайри Ирвинг. Но в то же время клуб может справиться и без него. Если Кевин Дюрант скажет: «Хватит, хватит», Кайри уйдёт. Будет обменян. Но многие команды не хотят его брать, потому что считают, что он слишком странный.



В конце концов Дюрант должен понять, что вакцинация так или иначе влияет на баскетбол. А баскетбол — это всё, что волнует Кевина», — сказал Эй Смит в эфире шоу на ESPN US.

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