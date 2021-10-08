Эксперт: вы безумны, если ставите Леброна на один уровень с Дюрантом и Адетокунбо

Известный спортивный эксперт Билл Симмонс поделился мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.



«Леброн Джеймс начинает свой 19-й сезон в НБА. Думаю, Джеймс входит в десятку лучших игроков в лиге. Но вы безумны, если ставите Леброна на один уровень с Кевином Дюрантом и Яннисом Адетокунбо. Способен ли нынешний Леброн также тащить свою команду, как это делал Дюрант в прошлом сезоне? Может ли он продемонстрировать то, что показал нам Адетокунбо в последних двух раундах плей-офф 2021 года? Я так не думаю», — приводит слова Симмонса Lakers Daily.



Джеймс является единственным действующим баскетболистом НБА, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор, как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн официального оклада и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа. Из завершивших карьеру баскетболистов Майкл Джордан заработал $ 2 млрд.