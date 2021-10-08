Джеймс Харден высказался о скандальной ситуации с Кайри Ирвингом в «Бруклине»

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден высказался о ситуации с разыгрывающим Кайри Ирвингом, отказывающимся от вакцинации от коронавируса.



«Мне бы хотелось, чтобы Кайри был частью нашей команды. Он является важной частью «Бруклин Нетс», которая делает наш коллектив опасным. Он один из наших лучших игроков, один из лидеров. Без него мы станем слабее. Мы не обсуждали с ним вакцину. Надеюсь, что этот вопрос решится. Ирвинг может рассчитывать на мою поддержку», — приводит слова Джеймса Хардена Fadeaway World.



Ирвинг пропустит как минимум 44 матча в регулярном чемпионате НБА (41 дома, два в Торонто и один в Сан-Франциско), если откажется вакцинироваться. Он также не сможет тренироваться с командой. За каждую пропущенную игру Кайри грозит штраф в размере $ 448 тыс.