Леброн превзошёл 5 спортивных лиг США вместе взятых по числу подписчиков в «Инстаграме»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 100 миллионов подписчиков в «Инстаграме».

У Джеймса теперь больше подписчиков, чем у пяти ведущих спортивных лиг США НБА, НФЛ, МЛБ, НХЛ и женской НБА вместе взятых.

Леброн — четырёхкратный чемпион НБА, четырёхкратный MVP лиги, 17-кратный участник Матча звёзд НБА и двукратный олимпийский чемпион. Джеймс является единственным действующим баскетболистом НБА, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор, как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн официального оклада и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа. Из завершивших карьеру баскетболистов Майкл Джордан заработал $ 2 млрд.