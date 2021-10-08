Леброн превзошёл 5 спортивных лиг США вместе взятых по числу подписчиков в «Инстаграме»
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 100 миллионов подписчиков в «Инстаграме».
У Джеймса теперь больше подписчиков, чем у пяти ведущих спортивных лиг США НБА, НФЛ, МЛБ, НХЛ и женской НБА вместе взятых.
Леброн — четырёхкратный чемпион НБА, четырёхкратный MVP лиги, 17-кратный участник Матча звёзд НБА и двукратный олимпийский чемпион. Джеймс является единственным действующим баскетболистом НБА, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор, как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн официального оклада и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа. Из завершивших карьеру баскетболистов Майкл Джордан заработал $ 2 млрд.
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