«Монако» обыграл УНИКС в Евролиге, Майк Джеймс реализовал ключевой бросок в овертайме

Казанский УНИКС на домашней площадке в овертайме уступил «Монако» в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 88:80 ОТ.
В первом игровом отрезке сильнее оказались гости паркета, поведшие в счёте по итогам десяти минут — 18:15. Во второй четверти «Монако» удалось увеличить преимущество до четырёх очков — на большой перерыв команды ушли при счёте 39:35 в пользу гостей.
В третьей четверти УНИКСу удалось совершить рывок и выйти вперёд на восемь очков, однако в заключительной десятиминутке «Монако» удалось отыграться и перевести игру в овертайм. В дополнительном игровом отрезке сильнее оказались баскетболисты «Монако». Итоговый счёт встречи — 88:80 ОТ в пользу «Монако».
Самым результативным игроком матча в составе казанцев стал Марио Хезонья, набравший 17 очков. В составе гостей 16 очков набрал Донта Холл. 14 очками в составе французского клуба отметился Майк Джеймс, реализовавший ключевой бросок в овертайме при счёте 78:78, после которого команда впервые вышла вперёд в дополнительное время и удерживала преимущество. Джеймс мог принести победу «Монако» в основное время, но не реализовал штрафной бросок при счёте 74:74 на последних секундах.
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