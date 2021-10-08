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«Монако» обыграл УНИКС в Евролиге, Майк Джеймс реализовал ключевой бросок в овертайме

«Монако» обыграл УНИКС в Евролиге, Майк Джеймс реализовал ключевой бросок в овертайме
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Казанский УНИКС на домашней площадке в овертайме уступил «Монако» в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 88:80 ОТ.

В первом игровом отрезке сильнее оказались гости паркета, поведшие в счёте по итогам десяти минут — 18:15. Во второй четверти «Монако» удалось увеличить преимущество до четырёх очков — на большой перерыв команды ушли при счёте 39:35 в пользу гостей.

В третьей четверти УНИКСу удалось совершить рывок и выйти вперёд на восемь очков, однако в заключительной десятиминутке «Монако» удалось отыграться и перевести игру в овертайм. В дополнительном игровом отрезке сильнее оказались баскетболисты «Монако». Итоговый счёт встречи — 88:80 ОТ в пользу «Монако».

Самым результативным игроком матча в составе казанцев стал Марио Хезонья, набравший 17 очков. В составе гостей 16 очков набрал Донта Холл. 14 очками в составе французского клуба отметился Майк Джеймс, реализовавший ключевой бросок в овертайме при счёте 78:78, после которого команда впервые вышла вперёд в дополнительное время и удерживала преимущество. Джеймс мог принести победу «Монако» в основное время, но не реализовал штрафной бросок при счёте 74:74 на последних секундах.

Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
08 октября 2021, пятница. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
80 : 88
ОТ
Монако
Монако, Монако
УНИКС: Хезонья - 17, Браун - 14, Браун - 13, Воронцевич - 10, Канаан - 10, Списсу - 6, Джекири - 5, Брэнтли - 3, Узинский - 2, Жбанов, Зайцев, Клименко
Монако: Hall - 16, Джеймс - 14, Ли - 12, Мотум - 11, Анджушич - 10, Вестерманн - 7, Грэй - 5, Мотеюнас - 5, Бутсиэль - 4, Демаис-Баллу - 3, Диалло - 1, Уаттара
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