Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Майк Джеймс высказался о победе над УНИКСом в Евролиге

Майк Джеймс высказался о победе над УНИКСом в Евролиге
Комментарии

Защитник «Монако» Майк Джеймс прокомментировал победу своей команды над казанским УНИКСом (88:80 ОТ) в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Мы выиграли, и это то, что мы хотели сделать. Завоевать победу на выезде в Евролиге всегда сложно, так что я рад, что нам удалось это сделать. Мы лучше сыграли в защите, стали чаще делиться мячом, что позволило нам получить лучшие броски и лучше выглядеть на паркете. Мы играли как команда, что создаёт приятную атмосферу в коллективе и направляет нас на верный путь», — приводит слова Майка Джеймса официальный сайт Евролиги.

Майк Джеймс набрал 14 очков и реализовал ключевой бросок в овертайме при счёте 78:78, после которого команда впервые вышла вперёд в дополнительное время и удерживала преимущество. Джеймс мог принести победу «Монако» в основное время, но не забил штрафной бросок при счёте 74:74 на последних секундах.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021