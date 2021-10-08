Майк Джеймс высказался о победе над УНИКСом в Евролиге

Защитник «Монако» Майк Джеймс прокомментировал победу своей команды над казанским УНИКСом (88:80 ОТ) в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги.



«Мы выиграли, и это то, что мы хотели сделать. Завоевать победу на выезде в Евролиге всегда сложно, так что я рад, что нам удалось это сделать. Мы лучше сыграли в защите, стали чаще делиться мячом, что позволило нам получить лучшие броски и лучше выглядеть на паркете. Мы играли как команда, что создаёт приятную атмосферу в коллективе и направляет нас на верный путь», — приводит слова Майка Джеймса официальный сайт Евролиги.



Майк Джеймс набрал 14 очков и реализовал ключевой бросок в овертайме при счёте 78:78, после которого команда впервые вышла вперёд в дополнительное время и удерживала преимущество. Джеймс мог принести победу «Монако» в основное время, но не забил штрафной бросок при счёте 74:74 на последних секундах.