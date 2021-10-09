Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Голден Стэйт» дожал «Лейкерс» благодаря блестящей игре Карри, «Бруклин» сломил «Милуоки»

«Голден Стэйт» дожал «Лейкерс» благодаря блестящей игре Карри, «Бруклин» сломил «Милуоки»
Комментарии

Состоялись семь предсезонных матчей НБА. «Бруклин Нетс» с Кевином Дюрантом и Джеймсом Харденом обыграл действующего чемпиона лиги «Милуоки», выступавшего без Янниса Адетокунбо и Криса Миддлтона. «Голден Стэйт Уорриорз» благодаря 30 очкам Стефена Карри оказался сильнее «Лос-Анджелес Лейкерс», за который впервые в предсезонке сыграл Леброн Джеймс.

«Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерз» 100:109 (29:32, 30:31, 16:23, 25:23)
К: Рубио 14, Уиндлер 12, Маркканен 11 + 7 подборов, Секстон 10, Гарлэнд 9 + 6 потерь, Уэйд 8, Пангос 8
И: Брогдон 27, Сабонис 14 + 10 подборов + 6 потерь, Дуарте 11, Тернер 11 + 9 подборов + 5 потерь, Лэмб 9

«Бруклин Нетс» — «Милуоки Бакс» 119:115 (32:26, 24:34, 33:28, 30:27)
Б: Дюрант 18, Харрис 15, Картер 13, Олдридж 12, Миллс 10, Харден 8, Джонсон 8
М: Нвора 30 + 8 подборов, Брайант 21 + 8 подборов, Мамукелашвили 20 + 11 подборов, Робинсон 13, Таннасис Адетокунбо 12

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Бруклин Нетс».

«Чикаго Буллз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» 121:85 (30:17, 33:21, 33:19, 25:28)
Ч: Лавин 21, Болл 19, Вучевич 16 + 10 подборов, Дерозан 12, Карузо 10
Н: Мерфи 17 + 10 подборов, Маршалл 16 + 7 подборов, Валанчюнас 14

«Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» 122:114 (30:31, 30:25, 31:41, 31:17)
Д: Оморуйи 19, Порзингис 15, Дончич 14 + 8 подборов + 9 передач, Пауэлл 14
К: Хартенштайн 16 + 8 подборов, Джексон 14, Мэнн 12, Коффи 12, Бостон 10, Джайлс 10 + 8 подборов, Джордж 6

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Даллас Маверикс».

«Сан-Антонио Спёрс» — «Майами Хит» 105:109 (17:24, 28:30, 32:24, 28:31)
С: Джонсон 23, Форбс 16, Мюррей 13 + 7 подборов + 6 передач, Уайт 13, Шаманич 11
М: Страс 28, Хирроу 26 + 6 потерь, Смарт 15, Юртсевен 14 + 11 подборов, Поттер 13 + 17 подборов

«Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз» 112:114 OT (26:19, 23:28, 34:29, 18:25, 11:13)
Д: Хайлэнд 21 + 8 подборов + 6 потерь, Портер 16 + 6 передач, Чанчар 13, Дозьер 12, Гордон 10 + 7 подборов, Йокич 10 + 9 подборов + 10 передач
М: Бизли 13, Таунс 12, Ноуэлл 12, Окоги 11, Маклафлин 10, Расселл 9 + 6 передач, Эдвардс 8, Лейман 8

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» 121:114 (21:25, 38:24, 32:28, 30:37)
Г: Карри 30 + 5 перехватов, Пул 28, Муди 10, Портер 9, Ли 8, Бьелица 7, Тоскано-Андерсон 6
Л: Ховард 23 + 12 подборов, Хортон-Такер 17, Нанн 12, Бэйзмор 11, Джордан 10 + 9 подборов, Джеймс 9, Ривз 9, Рондо 8 + 6 передач, Энтони 4, Уэстбрук 2 + 7 подборов + 6 потерь, Эллингтон 2

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Голден Стэйт Уорриорз».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021