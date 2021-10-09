«Голден Стэйт» дожал «Лейкерс» благодаря блестящей игре Карри, «Бруклин» сломил «Милуоки»

Состоялись семь предсезонных матчей НБА. «Бруклин Нетс» с Кевином Дюрантом и Джеймсом Харденом обыграл действующего чемпиона лиги «Милуоки», выступавшего без Янниса Адетокунбо и Криса Миддлтона. «Голден Стэйт Уорриорз» благодаря 30 очкам Стефена Карри оказался сильнее «Лос-Анджелес Лейкерс», за который впервые в предсезонке сыграл Леброн Джеймс.



«Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерз» 100:109 (29:32, 30:31, 16:23, 25:23)

К: Рубио 14, Уиндлер 12, Маркканен 11 + 7 подборов, Секстон 10, Гарлэнд 9 + 6 потерь, Уэйд 8, Пангос 8

И: Брогдон 27, Сабонис 14 + 10 подборов + 6 потерь, Дуарте 11, Тернер 11 + 9 подборов + 5 потерь, Лэмб 9



«Бруклин Нетс» — «Милуоки Бакс» 119:115 (32:26, 24:34, 33:28, 30:27)

Б: Дюрант 18, Харрис 15, Картер 13, Олдридж 12, Миллс 10, Харден 8, Джонсон 8

М: Нвора 30 + 8 подборов, Брайант 21 + 8 подборов, Мамукелашвили 20 + 11 подборов, Робинсон 13, Таннасис Адетокунбо 12

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Бруклин Нетс».

«Чикаго Буллз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» 121:85 (30:17, 33:21, 33:19, 25:28)

Ч: Лавин 21, Болл 19, Вучевич 16 + 10 подборов, Дерозан 12, Карузо 10

Н: Мерфи 17 + 10 подборов, Маршалл 16 + 7 подборов, Валанчюнас 14

«Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» 122:114 (30:31, 30:25, 31:41, 31:17)

Д: Оморуйи 19, Порзингис 15, Дончич 14 + 8 подборов + 9 передач, Пауэлл 14

К: Хартенштайн 16 + 8 подборов, Джексон 14, Мэнн 12, Коффи 12, Бостон 10, Джайлс 10 + 8 подборов, Джордж 6

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Даллас Маверикс».

«Сан-Антонио Спёрс» — «Майами Хит» 105:109 (17:24, 28:30, 32:24, 28:31)

С: Джонсон 23, Форбс 16, Мюррей 13 + 7 подборов + 6 передач, Уайт 13, Шаманич 11

М: Страс 28, Хирроу 26 + 6 потерь, Смарт 15, Юртсевен 14 + 11 подборов, Поттер 13 + 17 подборов



«Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз» 112:114 OT (26:19, 23:28, 34:29, 18:25, 11:13)

Д: Хайлэнд 21 + 8 подборов + 6 потерь, Портер 16 + 6 передач, Чанчар 13, Дозьер 12, Гордон 10 + 7 подборов, Йокич 10 + 9 подборов + 10 передач

М: Бизли 13, Таунс 12, Ноуэлл 12, Окоги 11, Маклафлин 10, Расселл 9 + 6 передач, Эдвардс 8, Лейман 8



«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» 121:114 (21:25, 38:24, 32:28, 30:37)

Г: Карри 30 + 5 перехватов, Пул 28, Муди 10, Портер 9, Ли 8, Бьелица 7, Тоскано-Андерсон 6

Л: Ховард 23 + 12 подборов, Хортон-Такер 17, Нанн 12, Бэйзмор 11, Джордан 10 + 9 подборов, Джеймс 9, Ривз 9, Рондо 8 + 6 передач, Энтони 4, Уэстбрук 2 + 7 подборов + 6 потерь, Эллингтон 2

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Голден Стэйт Уорриорз».