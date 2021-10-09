С Кайри Ирвинга сняли одно из ограничений, несмотря на отсутствие вакцинации

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг получил разрешение посещать тренировочную базу клуба, несмотря на отсутствие вакцинации от коронавруса, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Власти Нью-Йорка признали спортивный комплекс «Нетс» частным офисным зданием, что позволило Ирвингу избежать ограничения. При этом Кайри всё ещё не может участвовать в домашних матчах команды на арене «Барклайс Центр» из-за требований Нью-Йорка по вакцинации.

Ирвинг отказывается вакцинироваться от коронавируса, из-за чего чего рискует пропустить все домашние матчи команды в новом сезоне НБА. Игроку грозит штраф более $ 20 млн. В клубе рассчитывают, что Ирвинг в какой-то момент согласится сделать прививку.