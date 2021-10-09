Тим Данкан и Ману Джинобили могут сменить Грега Поповича на посту главного тренера «Спёрс»

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович может покинуть команду по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Bleacher Report.
По сведениям источника, ассистент тренера «Бостон Селтикс» Уилл Харди рассматривается руководством «Сан-Антонио» в качестве наиболее вероятного претендента на смену Поповичу. Кроме того, «Спёрс» присматриваются к Ману Джинобили и Тиму Данкану, долгое время игравших за эту команду.
Примечательно, что Поповичу осталось одержать победы всего в 26 матчах в качестве тренера, чтобы обойти Дона Нельсона и выйти на первое место в истории Национальной баскетбольной ассоциации по этому показателю.
Ранее заслуженный тренер Сергей Елевич предположил, что, даже если доверить национальную команду России Грегу Поповичу, ситуация в сборной не поменяется.
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