Кевин Дюрант и Стив Нэш отреагировали на снятие одного из ограничений с Кайри Ирвинга

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, а также главный тренер команды Стив Нэш высказались по поводу снятия одного из ограничений с разыгрывающего Кайри Ирвинга. Игроку разрешили посещать тренировочную базу клуба, несмотря на отсутствие вакцинации от коронавируса.



«По крайней мере, он может тренироваться. Но мы хотим, чтобы он был с нами на постоянной основе, участвовал в домашних матчах, в выездных встречах, в тренировках и в общем везде. Надеюсь, так и будет», — приводит слова Дюранта ESPN US.



«Судя по всему, Кайри будет с нами в дороге, но не уверен, что он сможет играть. Ведь мы не видели его целую неделю, а безопасность в такой ситуации выходит на первое место. И дело не только в риске получения травмы, нам просто нужно ещё над многим поработать. Моя первая мысль — это здорово. Он сможет быть в команде на протяжении долгого времени. Посмотрим, что будет дальше. Это постановление только что поступило. Может, будет ещё одно», — поделился мнением Нэш.