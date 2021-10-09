Чемпион мира в составе сборной США Кеннет Фарид продолжит карьеру в ЦСКА

ЦСКА на официальном сайте объявил о подписании центрового Кеннета Фарида. Контракт рассчитан на 2 месяца с опцией продления до конца сезона.
Чемпион мира 2014 года в составе сборной США Фарид расторг контракт с пуэрто-риканским клубом «Леонес де Понсе», чтобы перейти в ЦСКА.
В Национальной баскетбольной ассоциации Фарид провёл 8 сезонов, набирая 11,4 очка и 8,1 подбора в среднем за матч. В свой последний год в лиге он выступал за «Хьюстон Рокетс» и «Бруклин Нетс». Всего в НБА Кеннет отыграл 478 матчей. Игрок был выбран на драфте 2011 года в первом раунде под общим 22-м номером командой «Денвер Наггетс». В её составе он выступал до сезона-2018/2019, когда вместе с Дэрреллом Артуром был обменян в «Бруклин Нетс».
В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял в этом турнире четвёртое место. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.
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