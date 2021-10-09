Убойные данки Шенгелии и феноменальный баззер дебютанта — в топ-10 моментов тура Евролиги

Евролига представила топ-10 моментов второго тура регулярного чемпионата.

В подборку вошли два сокрушительных данка тяжёлого форварда ЦСКА Торнике Шенгелии и потрясающее попадание со своей половины площадки 19-летнего защитника «Монако» Руди Демаиса, который дебютировал в турнире в матче с УНИКСом. Кроме того, в топ-10 представлены эффектный быстрый прорыв с участием разыгрывающего «Барселоны» Ника Калатеса, отдавшего передачу забившему данк тяжёлому форварду Найджелу Хэйсу, а также баззер форварда «Панатинаикоса» Иоанниса Папапетру и мощный бросок сверху центрового «Анадолу Эфес» Филипа Петрушева.

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