Убойные данки Шенгелии и феноменальный баззер дебютанта — в топ-10 моментов тура Евролиги
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Евролига представила топ-10 моментов второго тура регулярного чемпионата.
В подборку вошли два сокрушительных данка тяжёлого форварда ЦСКА Торнике Шенгелии и потрясающее попадание со своей половины площадки 19-летнего защитника «Монако» Руди Демаиса, который дебютировал в турнире в матче с УНИКСом. Кроме того, в топ-10 представлены эффектный быстрый прорыв с участием разыгрывающего «Барселоны» Ника Калатеса, отдавшего передачу забившему данк тяжёлому форварду Найджелу Хэйсу, а также баззер форварда «Панатинаикоса» Иоанниса Папапетру и мощный бросок сверху центрового «Анадолу Эфес» Филипа Петрушева.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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