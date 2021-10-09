Лидер ЦСКА — MVP 2-го тура Евролиги

Тяжёлый форвард ЦСКА Торнике Шенгелия признан MVP 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.
В матче с «Анадолу Эфес» (100:96) Шенгелия набрал 23 очка (5/5 двухочковых, 2/3 трёхочковых, 7/8 штрафных), 4 подбора и 3 передачи при рейтинге эффективности 29 баллов. Шенгелия установил рекорд результативности в составе ЦСКА. Он записал себе в актив 4 очка за последние 35 секунд матча, закрепив победу в нервной концовке за своей командой.
В пятёрку лучших игроков тура также вошли тяжёлый форвард ЦСКА Йоханнес Фойгтман (27 баллов), атакующий защитник «Барселоны» Кори Хиггинс (25 баллов), центровой «Реала» Уолтер Тавареш (24 балла) и тяжёлый форвард «Фенербахче» Ян Веселы (24 балла).
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