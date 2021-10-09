Леброн занял второе место в рейтинге величайших игроков в истории. Бэйлесс отреагировал

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс отреагировал на рейтинг топ-10 лучших игроков всех времён, составленный изданием USA Today, где форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оказался на втором месте.



«USA Today поставили Леброна Джеймса на второе место в списке лучших всех времён? Это какая-то шутка? Это не что иное, как политкорректный выбор. Просто они не хотят сжечь мосты к Леброну и его ближайшему окружению, ведь они так влиятельны. Леброн дисквалифицирован со второго места в этом списке», — сказал Бэйлесс в эфире шоу Undisputed.

Видео можно посмотреть на странице шоу Undisputed в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Леброн превзошёл 5 спортивных лиг США вместе взятых по числу подписчиков в «Инстаграме».