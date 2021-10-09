Потерявший место в НБА Леонард: могу лишь надеяться, что мне позволят исправить мою ошибку
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Центровой Мейерс Леонард признался, что очень хотел бы вернуться в «Майами Хит», откуда он ушёл после скандала, случившегося после его антисемитских высказываний.
«Я был бы в полном восторге, если бы вновь мог играть за «Майами». Я по-настоящему влюбился в этот город. Нам с женой там очень нравится. Микки Эрисон, семья Эрисонов невероятна, Пэт Райли, Энди Элисбург, Адам Саймон, остальные сотрудники фронт-офиса, Эрик Споэльстра и весь его штаб, в этой культуре есть что-то, что мне нравится и что я так понимаю. Могу только надеяться, что мне позволят исправить мою ошибку и вернуться», — сказал Леонард в интервью TMZ Sports.
Леонард также признался, что после инцидента с антисемитскими высказываниями ему и его жене стали поступать угрозы.
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